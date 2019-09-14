Ziraat bankası kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı



İŞ BANKASI KONUTTA ORANI 1.17'YE ÇEKTİ



Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak



EXIMBANK&NBSP;2 PUAN AZALTTI



EXIMBANK, ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizini yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10.65'e düşürdü. Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılan TL kredilerin faiz oranları da 36 ay için TÜFE artı yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE artı yüzde 2.50 seviyesine indirildi