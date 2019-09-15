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2500 polis adayının başvuruları 17 Eylül’de

2500 polis adayının başvuruları 17 Eylül’de
Giriş Tarihi: 15.9.2019

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak.

EMNİYET teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak. Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
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