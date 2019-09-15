VakıfBank’tan 3’lü faiz indirimi

VAKIFBANK, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e çekti.

VAKIFBANK, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e çekti. Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15'e düşürdü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önünde bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. Ticari kredilerde de faiz indirimi yaptık. Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.