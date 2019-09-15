  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > VakıfBank’tan 3’lü faiz indirimi

’tan 3’lü indirimi

VakıfBank’tan 3’lü faiz indirimi
Giriş Tarihi: 15.9.2019

, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e çekti.

VAKIFBANK, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e çekti. Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15'e düşürdü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önünde bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. Ticari kredilerde de faiz indirimi yaptık. Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank’tan 3’lü faiz indirimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN