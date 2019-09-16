Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle coştu

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5’lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu. Araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerine göre küçük ev aletleri de büyümeye katkı sağlayan diğer bir sektör olarak öne çıktı. Telekom sektörü söz konusu dönemde yüzde 10,3 daralarak 6,7 milyar liralık ciro elde etti.



DERİN DONDURUCULAR



Bu daralmada akıllı telefon ürün grubunda devreye alınan ÖTV artışı etkili oldu. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar yüzde 30'un üzerinde cirosal büyümeyle bir önceki çeyrekteki performansını sürdürmeyi başardı. BEYAZ eşyada Kasım'da uygulamaya alınan ÖTV indiriminin 2019 ikinci çeyreğinde de satışlar üzerinde pozitif etkisi oldu. ÖTV indirimi döneminin son ayı olması sebebiyle Haziran 2019'da satışlar yüksek bir seviyeye ulaştı. Sektörde özellikle derin dondurucu ürün grubu sezon etkisiyle en büyük artışı kaydetti. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, 2019 ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 büyüme elde etti ve 1,7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.