Dedikoducu işçiye kötü haber! Tazminat yok

Mesai arkadaşının dedikodusunu yapınca işten çıkartılan işçi için Yargıtay’dan ‘Kıdem ve ihbar tazminatı alamaz’ kararı çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal kararında, "Davacının bu davranışı işyerinde başka bir işçiye sataşma olup, işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekmektedir" dedi.

Çalıştığı işyerinde mesai arkadaşlarının dedikodusunu yapan işçi, tazminatsız şekilde kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. 1.5 yıldır çalıştığı işyerinde, Z.T. ve T.Ö. isimli çalışanların dedikodusunu yapmakla suçlanan işçi, kovuldu. İş mahkemesine giden açan işçi, işyerinde konuşmanın dedikodu mahiyetinde olmadığını, çalışma barışını bozmadığını, işyerinde gruplaşmaların ve konuşmaların olmasının insanın doğası gereği olduğunu öne sürdü. Davalı işveren avukatı ise davacının, Z.T. ve sorumlu T.Ö. arasında duygusal bir ilişki olduğunu iddia ettiğini, Z.T.'ye hitaben "Amirin yalakası. Dost hayatı yaşıyorsunuz, seni onun için koruyup gözetiyor" demek suretiyle iftira atıp hakaret ettiğini iddia etti. Mahkeme, olayın geçerli feshe dayanak yapılabileceği, bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal kararında, "Davacının bu davranışı işyerinde başka bir işçiye sataşma olup, işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekmektedir" dedi..