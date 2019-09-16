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da kredi oranlarında indirime gitti

Halkbank da kredi faiz oranlarında indirime gitti

16.09.2019, 10:52

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından da kredi faizlerini düşürdü. Peki Halkbank'ta kredi oranları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık %13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu. Banka, 500,000 TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık %0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Geçen hafta İş Bankası, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

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