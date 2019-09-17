Otoyolun parası 6 yılda çıkacak

Günlük cirosu 4 milyon 819 bin 12 dolar olan İstanbul-İzmir Otoyolu, 11 milyar dolarlık yapım maliyetini 6 yıl 3 ayda amorti edecek

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyol, maliyetini bugünkü kurlardan hareketle yapılan hesaplamalara göre 6 yıl 3 ayda karşılayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Ağustos tarihinde tüm etaplarının devreye alınmasıyla 426 kilometre uzunluğa ulaşan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu bugüne kadar 4 milyon 600 bin aracın kullandığını açıklamıştı.



GÜNDE 109 BİN ARAÇ



Bakan Turhan'ın açıkladığı geçiş rakamıyla otoyolun elde ettiği gelir ve kaç yılda maliyetini amorti edeceği de hesaplanmaya başlandı. İstanbul ile İzmir arasını 515 kilometreden 426 kilometreye düşürerek 3,5 saate indiren otoyol, 11 milyar dolarlık bir maliyetle tamamlandı. Bakan Turhan'ın açıklamalarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre bugüne kadar (42 gün) otoyolu günde 109 bin 523 araç kullandı.



2 BİN 802 GÜNDE



Her araçtan ortalama 44 dolar alındığı düşünüldüğünde otoyolun günlük ciro rakamı 4 milyon 819 bin 12 dolar olarak ortaya çıkıyor. Buradan hareketle mevcut ciro ile otoyol maliyeti olan 11 milyar dolar, ortalama 6 yıl 3 ayda (2 bin 282 gün) amorti edilecek şekilde hesaplanıyor.



256 LİRAYA EXPRESS YOL



İstanbul'dan yola çıkan bir araç Osman Gazi Köprüsü dahil İzmir'e kadar toplam 256 lira ücret ödüyor. Otoyolda neredeyse 50 km aralıklarla dinlenme tesisleri ve benzin istasyonu bulunuyor. Otoyolda hız limiti saatte 120 km ile sınırlanıyor. İstanbul-İzmir otoyolunda 1. sınıf araçlar için 256,3 TL, 2. sınıf araçlar için 410 TL, 3. sınıf araçlar için 486,9 TL, 4. sınıf araçlar için 645,8 TL ve 5. sınıf araçlar için 815 TL ücret alınıyor.