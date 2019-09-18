Kamu bankaları faiz indirimi yarışında önde

Kamu bankaları faizleri peş peşe aşağı çekerken gözler özel bankalara çevrildi. En uygun vadeyi seçen tüketiciler konut ve araç satışlarını canlandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayının ilk haftasında politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar kredi faizlerini daha da düşürdü. Yüksek faizler sebebiyle azalan kredi talebi ve likidite maliyetleri düşen bankalar, özellikle konut kredisinde yüzde 2'lerden 1.19'lu seviyelere varan indirimler yaptı. Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında bu oran yüzde birin altına düştü. Faiz indirimlerinde kamu bankalarının önde olduğu görülürken, sıra özel bankalara çevrildi. Faizlerdeki indirimlerin ardından ise piyasada uygun faizli kredi almak isteyen vatandaşlar sebebiyle konut ve araç satışlarında büyük oranda hareketlilik görüldü.



HANGİ KURUM NE TALEP EDİYOR



Ziraat Bankası 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e indirdi. Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranı aylık yüzde 1.19, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 0.99 olarak belirlendi.



Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdüğünü; 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık yüzde 1.19'a indirildiğini duyurdu. Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini, ticari kredilerin faiz oranlarını ise yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.



Türkiye İş Bankası ise konut kredisini 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 olarak belirledi.



Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20, taşıt kredisi içinse yüzde 1.45'lik faiz vereceğini duyurdu.



Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü. Banka yetkilileri vatandaşa imkan sunduklarını söyledi.