TEKNOFEST’te 3 milyon ödül dağıtılacak

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle önceki gün Atatürk Havalimanında başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki (TEKNOFEST İstanbul), askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne oldu. Festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki yarışmaların finallerinde yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist kıyasıya rekabetini sürdürecek.



'BAYRAKTAR AKINCI TİHA EKİM AYINDA UÇACAK'



Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanında yaptığı açıklamada, "Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın Ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz." dedi. Cezeri Uçan Araba'ya ilişkin Bayraktar, "Baykar olarak 15 sene sonrasının yarışına hazırlanmıştık. Bence bu milli teknoloji hamlesinin en önemli paradigması" diye konuştu.