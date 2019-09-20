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bugün ne kadar? gram altın, , fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

20.09.2019, 09:17

bugün ne kadar? sorusu özellikle altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. bugün ne kadar? yükseldi mi? yakından takip ediliyor. Düğün sezonu devam ederken altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarda merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte Cuma altın fiyatları...

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 275,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,40 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan tam altın bin 792 liradan, 886 liradan alınan yarım altın 896 liradan ve 443 liradan alınan çeyrek altın 448 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Eylül Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 277,05 TL
SATIŞ: 277,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,00 TL
SATIŞ: 449,97 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 877,26 TL
SATIŞ: 899,95 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.760,01 TL
SATIŞ: 1.794,39 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.823,00 TL
SATIŞ: 1.851,00 TL

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