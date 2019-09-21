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’da tütün tarlaları çoğalıyor

Manisa’da tütün tarlaları çoğalıyor
Giriş Tarihi: 21.9.2019

’da Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Saruhanlı, Gölmarmara, Akhisar ilçelerinde araziler tütünle kaplanırken üreticiler girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek 30 lira fiyat istedi

Manisa'da, tütün fiyatlarındaki yükseliş ürünün üretimine yönelik ilgiyi artırdı. Tütünün kilo fiyatı 25 lirayı bulurken, üretici de kırıp paketlediği tütünleri satışa hazır hale getirdi. 2000'li yılların başında uygulanmaya başlanan kota nedeniyle tükenme noktasına gelen tütün üretimi, fiyatlardaki artışa bağlı olarak yeniden canlandı. Manisa'nın Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci, Saruhanlı, Gölmarmara, Akhisar ilçelerinde araziler tütünle kaplandı. Naylon seralarda yetiştirilen tütün fidanları Nisan ayında toprakla buluşurken, üreticiler tütünlerini kırıp, kuruttu.

ORGANİĞİ 28 LİRA

Tütün fiyatında yaşanan artış üreticilere moral oldu. Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, birçok çiftçinin geçimini tütün üretimi ile sağladığını belirterek, diğer ürünlerin fiyatları düştüğünde üreticinin tütüne yöneldiğini anlattı. Koç, "Bin 550 üreticimiz tütün ekiyor. Son yıllarda artış var. Bu yıl yaklaşık 1600 ton üretim yapıldı. Geçen yıl tütünün kilo fiyatı 21 liraydı. Bu yıl ise organik tütün fiyatı 28, organik olmayan tütünün başfiyatı ise 25 lira" diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ EKİM YAPILIYOR

Tütün üreticisinin sözleşmeli ekim yaptığını kaydeden Koç, çiftçinin tütün kırımını bitirdiğini ve paketleme işlemlerini yaptığını söyledi. Fiyatların yükselmesine girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını kaydeden Koç, fiyatın 30 liraya çıkarılmasını istedi

KONTRAT İMZALASINLAR

Tütün sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Moyan Gürer, üretimin tamamıyla arz talep üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Tütün şirketleri ne kadar ihtiyaçları olduğunu tespit edip ona göre üreticiyle kontrat yapıyorlar. Üreticiler kontrat imzalayıp ona göre üretim yapsınlar. Üretici kontrat yaparsa tütününü satmayı garantiler" diye konuştu.

NERMİN UÇTU

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