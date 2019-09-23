THY yurt içi uçuş paketlerini yeniledi

TürkHava Yolları (THY) ve Anadolu- Jet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi. Daha önce ekonomi kabini için "Ekonomi Promosyon" ve "Ekonomi Esnek" olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde "EcoFly", "ExtraFly" ve "PrimeFly" seçeneklerinden oluşuyor.

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Anadolu- Jet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi. Daha önce ekonomi kabini için "Ekonomi Promosyon" ve "Ekonomi Esnek" olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde "EcoFly", "ExtraFly" ve "PrimeFly" seçeneklerinden oluşuyor. THY, tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikramlarını sürdürecek. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek. AnadoluJet de, daha önce promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketlerinin sayısını yeni dönemde "Standart", "EkstraJet" ve "KonforJet" seçenekleri ile üçe çıkardı.