178 yıllık devden iflas

İngiliz tur şirketi Thomas Cook ile ilgili kurtarma görüşmeleri başarısız oldu ve şirketin ticari faaliyetlerine son verildi. Bu gelişmeyle 20 bini Türkiye’de olmak üzere dünyada 150 binden fazla İngiliz mağdur oldu. Türkiye’de bu durumdan etkilenen şirketlere bakanlıktan destek geldi

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz Thomas Cook iflas etti. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirketin ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen batmış oldu.



GERİ DÖNÜŞ OPERASYONU



Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi iş kaybetmiş oldu. Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, 150 binden fazla İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. Thomas Cook'un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.



TÜRKİYE'DE 21 BİN KİŞİ



Türkiye'ye Thomas Cook aracılığıyla gelen İngiliz vatandaşları havalimanlarına akın etti. Thomas Cook uçuşlarında aksama ve rötarlar yaşanmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Thomas Cook İngiltere'nin ülkemizde 21 bin misafiri bulunmaktadır. Zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir" denildi.



'BİZ DE DEVAMLI GÖRÜŞME HALİNDEYİZ'



Son durum ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Thomas Cook'un durdurulan İngiltere bacağının Türkiye'deki yolcu sayısı 21 bin civarında. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek ve daha sonra Nordic ve Rusya için durum netlik kazanacak. Devamlı görüşme halindeyiz. Eğer oralarda da operasyon durdurma kararı alınırsa Türkiye'de etkilenen turist sayısı 80 bini bulacak" dedi. Bakanlık da, otellerin Thomas Cook ile gelen misafirlerinden ücret talep etmesi ya da odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısını yaptı.



'TÜRKİYE 700 BİN TURİST KAYBEDEBİLİR'



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tasfiye sürecindeki Thomas Cook'tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye'nin yıllık 700 bin turist kaybı yaşayabileceğini söyledi. Ayık, "İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonu başladı. Sadece Thomas Cook ile çalışan 30-40 odalı oteller bulunuyor. Yüzbinlerce pound alacağı olan bu tür oteller zor durumda kalabilir" diye konuştu.