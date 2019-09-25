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Kuşadası’na üç kruvaziyer geldi

Kuşadası’na üç kruvaziyer geldi
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi limanına dün sabah saatlerinde , Malta bayraklı " ve Bahama bayraklı isimli 3 kruvaziyer gemisi yanaştı

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına dün sabah saatlerinde Bahama Bayraklı Wind Star, Malta bayraklı "Celestyal Olympia ve Bahama bayraklı Seven Seas Voyager isimli 3 kruvaziyer gemisi yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle ören yerleri Efes ve Meryemana turuna katılırken tur programına katılmayan yolcu ve bin 500 personel ise ilçe merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti. Kruvaziyer turizminde 2020'nin hızlı bir atılım yılı olacağını belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kuruvaziyer gemisi ve 350 bin turist gelecek" dedi.

İBRAHİM UZUN

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