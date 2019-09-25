Thomas Cook krizi İspanya’yı vuracak

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflası, yılda 80 milyon turistin geldiği İspanya’da endişe yarattı. Ülkelerde krizin çözümüyle ilgili harekete geçilirken, İspanya'da özellikle adalarda etkinin çok büyük olacağı belirtildi

İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Thomas Cook'un iflasının İspanyol turizm sektörüne olumsuz etkilerini görüşmek üzere özerk yönetimlerin turizm sorumluları ve otel yöneticileriyle önümüzdeki günlerde acil bir toplantı yapılacağını duyurdu. Maroto, Thomas Cook'un iflasından mağdur olan turistlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sorumluluğunun İngiliz hükümetinde olduğunu söyledi. Maroto, "İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un ödemelerini askıya almasından etkilenen İspanyol turistleri geri gönderecek bir acil durum planının devreye sokulduğunu garanti etti. Şu anda iflastan etkilenen İspanyol turistlerin sayısını belirlemeye çalışıyoruz" dedi.



ADALAR ETKİLENECEK



İngiliz tur operatörünün İspanya'nın adalarında sahibi olduğu ya da işletmeciliğini aldığı 40'tan fazla lüks otelin bulunduğunu söyleyen turizm sektörü temsilcileri, bu tur operatör aracılığıyla 7 milyondan fazla turistin İspanya'ya geldiğini söyledi. Tenerife Oteller Federasyonu Başkanı Jorge Marichal da, "Bu Kanarya Adaları'nın turizmi için ciddi bir darbe. İspanya'ya etkisi çok büyük olacak" dedi. Thomas Cook'un iflasından dolayı Kanarya Adaları'nda 11 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA 50 BİN TURİST MAHSUR KALDI



Thomas Cook'tan tatil paketi alan ve Yunanistan'da bulunan 50 bin turistin gönderilmeleri için kriz masası oluşturuldu. Yetkililer, 3 gün içinde en az 22 bin turistin ülkelerine gönderilmesinin planlandığını belirtti



TÜRKİYE'YE İLK TİCARİ AİRBUS 380 UÇUŞU



İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi. Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü. Böylece Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye'deki ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmiş oldu



ÖMER KUNDAKCI