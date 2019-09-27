Konut sektörü tamam sıra otomotivde

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, öncü uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Üç banka, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi. Taşıt kredisi faizleri 0,49’a kadar düştü

Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları meyvelerini vermeye başlarken, konut sektörünün ardından sıra otomotive geldi. Kredi faizlerini indiren bankalar, otomotiv için de özel taşıt kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak.



YÜZDE 1.40'TAN DÜŞTÜ



Paketler kapsamında, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Yerli otomobillerde kredi faiz oranı aylık 1.40 seviyelerindeydi. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.



TÜRKİYE'DE ÜRETİM



Yapılan açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir" denildi.



TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BİNEK VE TİCARİ TAŞITLAR İÇİN KREDİ ORANLARI



BİNEK ARAÇ (0 KİLOMETRE)-



- 50 bin - 120 bin TL,

- 18-36 ay vade -

- 0,49 ve 0,69 faiz oranı (aylık)



TİCARİ ARAÇ (0 KİLOMETRE) -



- 72 bin - 120 bin TL, 30-60 ay vade - 0,49 ve 0-69 faiz oranı (aylık)

ANLAŞMALI OTOMOTİV FIRMALARI



BİNEK ARAÇLAR: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

TİCARİ ARAÇLAR: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa