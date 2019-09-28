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Egeli denizcilere tersane

Egeli denizcilere tersane
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Ege denizcilik sektörü, sivil deniz araçlarının ihtiyacını karşılayacak tersaneye kavuştu. Toplantısı'nda tersanede gemilere verilen kızak, havuz ve onarım imkanları hakkında, üyelere ve balıkçılara bilgi verildi.

Ege denizcilik sektörü, sivil deniz araçlarının bakım ve onarım ihtiyacını karşılayacak tersaneye kavuştu. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Karşıyaka'daki İzmir Tersanesi'nin, balıkçı gemileri ve günübirlik yolcu tekneleri başta olmak üzere tüm deniz araçlarına bakım- onarım-çekek yeri hizmetine hazır olduğu açıklandı. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Toplantısı'nda tersanede gemilere verilen kızak, havuz ve onarım imkanları hakkında, üyelere ve balıkçılara bilgi verildi.

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