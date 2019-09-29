“16.00’ya kadar yıkımı bitirin, biz girmeyelim”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımı için süre verilen projeleri denetledi. Bir firmayı, yıkımı çabuk bitirmesi için telefonla uyaran Kurum, “Türkiye’de tespit edilen 21 bin kaçak yapı yıkılacak” dedi

Muğla Bodrum'a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen projeleri denetledi. Bir firma yetkilisiyle telefonda görüşen Kurum, "Saat 16.00'ya kadar yıkımını bitir. Biz girmek zorunda kalmayalım" diye uyarıda bulundu. İlk olarak Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkımı devam eden Gümbet'teki bir otelin çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, ardından Göltürkbükü'ndeki 365 villa ve 80 odalı bir oteli içeren The Bo Viera projesi ve Yalıkavak'taki Epique İzland isimli otel inşaatını denetledi. Bakan Kurum'a Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras eşlik etti





FOTOĞRAFTAKİ GİBİ



The Bo Viera projesinin yıkım çalışmalarını yakından takip eden Bakan Kurum, ardından projenin olması gerektiği halinin yer aldığı fotoğrafı göstererek, "Biz geldiğimizde burada 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje elimde gösterdiğim fotoğraftaki duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar" dedi.



'YOKSA BİZ GİRERİZ'



Bakan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Yalıkavak'ta yıkımı gerçekleşen 'Eepique İsland' villa projesini denizden inceleyen Bakan Kurum, firma yetkilisiyle telefonda görüştü. Kurum, yetkiliye, "Oralarda tedbirinizi alın ve kimse kalmasın. Saat bire yirmi var (12.40). Saat dörde kadar (16.00) yıkımını bitir. Biz girmek zorunda kalmayalım. Ben geleceğim, o zaman burası bitmiş olsun. Aheste aheste, oyalanarak iş yapıyorlar" dedi. Kurum, Bodrum'da incelemeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı var, hepsi yıkılacak" dedi.

ADEM ÜLKER