Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ana teması 'Değişim başlıyor' olan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Yeni Ekonomi Programı'nda 2022 için enflasyon hedefi yüzde 4,9, işsizlik oranı hedefi ise yüzde 9,8 oldu. Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasında da tam destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.



Büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlenen Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Peki iş dünyası Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? İşte iş dünyasının YEP için değerlendirmeleri...

"YEP'TE GERÇEKÇİ TEDBİRLER ORTAYA KONULMUŞ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen YEP'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda, ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayarak, "Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, programla reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Programın, geleceği daha net görmelerini ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YEP'te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİNE DÖNÜLMESİ OLUMLU"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi" olduğunu belirterek, "Bu alanda yakalanacak olan başarının getireceği finansal istikrar dönemiyle birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (2020-2022) (YEP) ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının; "finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi" olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu alanda yakalanacak başarının getireceği finansal istikrar dönemiyle birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz." yorumunu yaptı.

Bahçıvan, sanayiciler açısından en önemli ve olumlu buldukları bir diğer hedefin ise "cari açığın azaltılmasına yönelik nitelikli yatırımlara destek verileceğinin bir kez daha ve kararlılıkla açıklanması" olduğunu bildirdi.

Bu nitelikli yatırımlarla hedeflenen büyüme rakamlarının işsizlikle mücadelede de orta vadede başarıyı getireceğini vurgulayan Bahçıvan, "Bütün bunların hepsinden önemli olan bu hedeflerin arkasında güçlü ve sürdürülebilir iradenin varlığını göstermesidir. Bu yapıldığı taktirde reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





"ESNAF CAMİASI OLARAK YEP'E DESTEĞİMİZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf camiası olarak Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) destek ve güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

YEP hedeflerinden olan "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anayasaya uygun olduğunu" ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf camiası olarak bunu sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödemesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir."

YEP kapsamındaki enflasyon hedeflerine de değinen Palandöken, "Hedeflenen oranlar tutturulabilirse, 2022'de Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkarak gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak YEP'e desteğimiz ve güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.