Kaplan Çam Restoran Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Canan Tekkurşun Çekinmez, “Kestane, ceviz, defne, çitlembik, ıhlamur ve çam ağaçlarıyla bezeli alanda kurulu tesisimiz ile bir restorandan daha fazlasıyız” diye konuştu

İzmir Tire'de, gastronomi turizmiyle öne çıkan Kaplan köyünde yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan Kaplan Çam Restoran kısa sürede çekim merkezi olacak. Restoranın Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Canan Tekkurşun Çekinmez, "Kestane, ceviz, defne, çitlembik, ıhlamur ve çam ağaçlarıyla bezeli 4 bin metrekarelik bir alanda kurulu tesisimiz ile bir restorandan daha fazlasıyız" diye konuştu.



BİZİM İÇİN ÖNCE İNSAN

Bir lokantadan daha fazlası olduklarını belirten Çekinmez, "Çok az tesiste bulunabilecek mutfağımız ve yan bileşenlerine sahibiz. Projede, bebek bakım ünitesinden engelli tuvaletlerine, otoparktan dört duraklı panaromik asansöre kadar her şey düşünüldü. 'Önce insan' diye yola çıktık. Tire özelinde Kaplan köyünün bir çekim merkezi olmasını öngördük. Hedef kitle olarak öncelikli olarak Tireli hemşerilerimizi ve onların misafirlerini seçtik" ifadelerini kullandı.



KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ OLACAK

Beş bin yıllık geçmişiyle mümbit topraklara sahip, sırtını zümrüt yeşili Güme dağlarına yaslamış Tire'nin, dillere destan yemeklerini saklandıkları evlerden çıkartıp, mahir ellerde yeniden üreterek misafirlerimize sunacaklarını anlatan Çekinmez, "Şömineli salonumuzda Pazar günleri ilçemizin her konudaki değerleriyle kültür söyleşileri düzenleyeceğiz. Örneğin, İlk konuğumuz sayın tarihçi araştırmacı yazar Munis Armağan, bizlere, 'Tire yemek kültürünün temellerini ve özelliklerini' anlatacak. Dünyaca ünlü keçe sanatçımız Arif Cön ve diğer ustalarımızın el emeği ürünlerinin teşhir edileceği çok özel bir köşemiz olacak. 'Beledi dokumalarla' bezenmiş sedirlerimiz, halatlar kullanılarak aydınlatılmış salonlarımız farklı bir ortamı yaşatacaklar" dedi.



SAĞLIKLI VE DOĞAL ÜRÜNLER

"MUTFAĞIMIZDA verilecek eğitimlerden, yavrularımıza verilecek resim ve müzik eğitimlerine kadar her şey planlandı" diyen Çekinmez, "Kaymakamlığımızın değerli katkılarıyla güzel bir "Çocuk oyun alanı" düzenleyeceğiz. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alanı konusunda çok iddialıyız.



ÖNCELİKLE yereliz. Yöremizin, Kaplan, Sarpça ve Çukurköy'ün sağlıklı ve doğal ürünlerini kullanıyoruz. Sebzelerimizi, otlarımızı, yumurta ve sütlerimizi yöremizden temin ediyoruz. Kızartmalar dışında, zeytinyağı ve tereyağı kullanıyoruz" dedi.