Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Eylül Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan hareketler merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 30 Eylül Pazartesi döviz kuru...