Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Eylül Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan hareketler merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 30 Eylül Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ve euro fiyatındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolar/TL geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserlikle 5.6510 seviyesine kadar geriledi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 30 Eylül Pazartesi döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6693 TL
SATIŞ: 5,6722 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2057 TL
SATIŞ: 6,2084 TL
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