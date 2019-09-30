HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklayacak. Saat 11.00'de yapılacak toplantıda ekonominin üç yıllık yol haritası açıklanacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklayacak. Saat 11.00'de yapılacak toplantıda ekonominin üç yıllık yol haritası açıklanacak. YEP ile cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklüklerin yanı sıra makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLIYOR

YEP'İN açıklanmasıyla beraber 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Böylece bütçe süreci başlamış olacak. YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif Yeni Ekonomi Programı (YEP) bugün açıklanıyor tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.