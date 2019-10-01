Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomik Program’ı açıkladı. Her konuda verilecek çeşitli destekleri açıklayan ve 2022’de enflasyonu %4,9’a çekeceklerini belirten Albayrak, “Değişim başlıyor” dedi

Türkiye'nin 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Vergi reformundan işsizlikle mücadeleye, tarım desteklerinden enflasyon hedeflerine kadar her konuya değinen Albayrak, "Ülkemizin yeni başarı hikayesini milletimizin desteği, reel sektörün, tarımın, finans sektörünün tam kapasite ile çalışması ve bütün bunlarla birlikte "Değişim Başlıyor - Yeni Ekonomi Programı" ile gerçekleştireceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor" dedi.



SÜRECİ BAŞLATIYORUZ



Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Albayrak, "2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız. 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi. 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi" dedi. TEMEL mücadele eylemlerinin başında yine enflasyonun geleceğini aktaran Bakan Albayrak, "Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor. Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9. İşsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8. İkinci yılın başlangıç vuruşunu burada yapıyoruz. 2019-2020 yıllarını dengelenme yılları olarak adlandırdık. Kur saldırısı yaşadığımız, seçim yaşadığımız, küresel ekonominin çalkantıya girdiği dönemde dengelenmemizi başarıyla uyguladık. Milletimize ve tüm paydaşlarımıza bu sıkıntılı günlerde dik durdukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



YAPACAK ÇOK İŞ VAR



Bu yılki programın ana temasına "Değişim başlıyor" dediklerini kaydeden Hazine Bakanı, "Önümüzde yapacak çok ama çok işimiz var. Kur ataklarıyla birlikte büyük resesyon beklentisine rağmen yılsonunu pozitif büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var" açıklamasını yaptı.



"2019'U CARİ FAZLA İLE KAPATACAĞIZ"



Cari denge/GSYH beklentisinin 2019'da %0,1, 2020'de eksi %1,2, 2021'de eksi %0,8, 2022'de ise %0,0 olduğunu açıklayan Bakan Berat Albayrak, "İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Lojistik master planı hazırlanacak. Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz. 2019 yılını cari fazla vererek kapatacağız. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek" dedi.



BANKALAR İÇİN TEMİZ BİR SAYFA



Bakan Berat Albayrak, bankaların aktif kaliteleri için 2020'nin yeni bir başlangıç olacağını ifade etti. Bankacılık sektörü için reform niteliğinde bir adım attıklarını söyleyen Albayrak, "Temiz sayfa başlangıcını göreceğiz. Asıl meslek olan finansman sağlama seçeneğine döneceklerini umuyoruz. Kredi kanallarının açılmasına çalışacağız. 60 ile 100 milyar TL tamamlayıcı emeklilik sistemi kurularak kapsamlı bir reform paketi devreye sunulacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. KOBİ'lerimize önem vereceğiz" diye konuştu.



'VERGİ REFORMU YAPILACAK'



Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlayacaklarını söyleyen Berat Albayrak, "Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak. Büyüme hedefi 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5,0. Ölçülü, sektör odaklı kredi politikası uygulayacağız. Şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemeler revize edilecek. Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımları görüyoruz. İmalat sanayi sektörleri öncelikli alanlarımız olacak. Kritik sektörlerin canlandırılmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı.



İŞSİZLİKTE KADEMELİ DÜŞÜŞ PLANI



İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesinin sağlanacağını aktaran Albayrak, "İstihdam teşviklerinde revizyon yapılacak. 2019'da işsizlik tahmini %12,9. 2020'de %11,8. 2021'de %10,6. 2022'de ise %9,8. Tarım alanında da işsizliğin azaltılması sağlanacak. Yeni nesilin meslek seçimiyle ilgili programlar ortaya konulacak" dedi.



DOLAR DÜŞTÜ BORSA YÜKSELDİ



Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanmasının ardından, dolar ve euro'da önceki güne göre yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüş görüldü. TCMB, doların efektif kurunu alışta 5,639 lira, satışta 5,662 lira olarak açıkladı. Borsa İstanbul'da da yukarıya doğru küçük de olsa bir ivme gözlemlendi. Bu iyileşmenin bu hafta içi boyunca sürebileceği ifade edildi.



İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAM



İZMİR TİCARET ODASI (İZTO) YÖNETIM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER: Birçok ülke önünü bile göremiyorken, ülkemizin geleceği planlaması, ortaya koyduğu İhracat Ana Planı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi orta ve uzun vadeli planlar ve stratejileri hayata geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler ve cari dengenin açık yerine fazla vermesi bu sürecin iyi yönetildiğinin bir göstergesidir. Birçok konuda haksız yaklaşımlarını gördüğümüz Fitch bile ekonomideki gidişatı övmüştür. Ekonomimizin geleceğine olan inancımız ve güvenimiz tam.



VERİLER MEMNUNİYET VERİCİ



EGE BÖLGESI SANAYİ ODASI(EBSO) YÖNETIM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Büyümeyi yeniden yüzde 5'ler seviyesinde görmekten büyük memnuniyet duyduk. Türkiye'nin gerek yatırım gerekse istihdam yaratabilmesi açısından en az bu seviyede büyümesi gerekiyor. KİT'lerin kamu maliyesine yüklerinin azaltılacak olması, etkin olmayan teşviklerin kaldırılması, Gıda enflasyonunun önleme tedbirleri arasında yer alan kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi, tüm açıklanan son paketlerde, özellikle de cari açık açısından ar-ge'nin özel bir yer tutmasını önemsiyoruz. Adımlardan memnuniyet duyuyoruz.



TARIM YENİ LOKOMOTİF OLABİLİR



İZMİR TİCARET BORSASI (İTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: Cari fazla; enflasyon, işsizlik, vergi adaletsizliği gibi sorunlu alanlara yönelmemize imkan sağlayacak. 3 yılın sonunda yüzde 4,9 enflasyon ulaşılabilir bir hedef. İşsizlikte ise kısmi iyileşme bekleniyor. Sayın Albayrak, sulama ve sera yatırımlarının destekleneceğini açıkladı. Türk tarımı yeni ekonomik programın hedeflerine ulaşmasında en etkin sektörlerden olabilir. Tarım, yaratacağı katma değer ve istihdam artışı ile yeni dönemin lokomotif sektörü olabilir.



TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ



EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ (EİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZI: Faizlerin 2020-22 Yeni Ekonomik Program hedeflerine uyumlu şekilde daha da düşürülmesini bekliyoruz. Türk ekonomisindeki hastalıklı noktaların iyileşmesi ile ekonominin tekrar canlanacağına inanıyoruz. Bakan Albayrak'ın mesajlarını, 'Tünelin ucunda ışık göründü' şeklinde algılıyoruz. Yabancı yatırımcının kafasında soru işaretlerine yol açmayacak bir yönetim anlayışıyla hareket etmeliyiz. Katma değerli üretimin payını arttıracak tedbirleri almalıyız.



İVME YUKARIYA TAŞINACAK



MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) İZMİR ŞUBE BAŞKANI BILAL SAYGILI: Reel sektörümüzle birlikte hepimizin değişmek zorunda olduğuna ve sahada bu bilinçle çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda güçlü ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken yüzde 5'lik büyüme ve tek haneli enflasyon hedefleniyor. KOBİ'lerimizden üreticimize kadar ekonomideki ivmeyi yukarılara taşıyacaktır. Biz de bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.



UMUTLARIMIZI TAZELEDİ



DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN: Şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemeler revize edilecek. Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımları görüyor olmaları da umutlarımızı tazeledi. İşsizlikle mücadeleyi de değerli buluyoruz.



VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ



MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI MEHMET YILMAZ: Programda belirlenen enflasyon, büyüme hedefi, işsizlik hedeflerine erişilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Manisa 220 firmanın 51 bin kişiye istihdam sağladığı OSB ile her zaman ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacak.