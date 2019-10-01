Taşıt kredisi paketine 2 firma daha katıldı

Otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC de katıldı.

Otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC de katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC oldu. Yüzde 0,49'a varan faiz oranına varan kredi imkanlarını kapsayan kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.