Alman otomotiv devi Manisa’da şirket kurdu

Yeni fabrika yatırımı için arayışta olan Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’de karar kıldı. Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeli “Volkswagen Turkey Otomotiv AŞ” kuruldu. Bu yatırım, Türkiye’ye büyük bir istihdamın da kapısını açtı

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft (VW), 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu. Şirketin merkezi "Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/ Manisa" oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.



BÜTÜN FAALİYETLER



VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Türkiye, 1990 Opel, 1994 Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırım yapmıştı. VW Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat içinde üretim yapacak. VW'nin Türkiye'yi tercih etmesinde ekonomide son dönemde sergilenen başarılı performansın da etkili olduğu belirtiliyor. Manisa'ya yapılacak olan Volkswagen yatırımıyla ilk etapta 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Yan sanayisiyle birlikte bu sayı daha da artacak.



'TÜRKLER KAZANDI'



Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu. Sabah saatlerinden itibaren "İmzalar atılana kadar umut var" açıklamaları yapan Bulgar yetkililer, kararı duyunca büyük hüsran yaşadı. Bulgar basını, resmi olarak duyurulan haberler sonrasında sessizliğini fazla koruyamadı. Türkiye'de kurulacak olan fabrika, Bulgar basınına "Volkswagen için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik. Türkler kazandı" başlıklarıyla taşındı.



EGE BÖLGESİ'NDE BAYRAM VAR



EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Volkswagen'in yeni fabrikayı Manisa'da kurması büyük bir yatırımdır. Son 22 yılın en büyük yatırımının önü açılmış oldu. Bununla birlikte "Türkiye yatırım için uygun ortamı sağlıyor", algısının yabancı yatırımcılar açısından sağlanması adına da kritik bir örnektir. Firmanın, 5-7 bin arasında istihdam yaratması bekleniyor. Ülkemiz 50 yıllık otomotiv sektöründeki tecrübesi ile nice markalara ev sahipliği yapmış, çok ciddi bir tedarik zinciri oluşturmuş, kayda değer bir yetişmiş işgücüne sahiptir. Şimdi VW yatırımı ile bu kazanımlar taçlanacak, özellikle dijitalleşmenin geldiği noktada önemli bir know-how birikimi sağlayacaktır.



İZTO BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER: Volkswagen'in yeni otomobil fabrikasının 2022'de faaliyete geçmesi ve 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlaması bizler için ön önemli. Fabrikanın "Stratejik Yatırım Teşviği" kapsamında 5'inci bölge teşviklerinden yararlanacak olması, ayrıca İzmir, Aliağa ve yapılması planlanan Çandarlı'daki limana eşit mesafelerde olmasının da etkili olduğunu düşünüyorum.



MÜSİAD BAŞKANI BİLAL SAYGILI: Bu yatırımın ülkemize gelmesinde büyük emek veren başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür etmemiz gerekir. Türkiye ekonomisinin yükselen trendi ve bu projeyi ülke olarak çok istememiz, Almanların rotasını çevirmesi için yeterli oldu. Bu, yansımaları olarak İzmir ve çevre illerimizde de bayram demek. Hayırlı uğurlu olsun.



İTB BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: En İyi ve En Uygun Yatırım kenti seçilen Manisa ilimize Volkswagen'in şirket kurması ekonomimiz ve diğer büyük şirketler için güven veren bir atılımdır. Bu dev yatırımın Türkiye'de tüm sektörlere doping etkisi yaratacağı düşüncesi içindeyim. Bu yatırım, diğer dünya devi şirketlerin de rotasını bu tarafa çevirmesine neden olacaktır.



TİRSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TİRYAKİ: Manisa'nın en büyük yatırımı olacak. Manisa, bu dev yatırımla otomotiv sektöründe de söz sahibi olacak. VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. VW'nin Türkiye'yi tercih etmesinde ekonomide son dönemde sergilenen başarılı performansın da etkili oldu.



İZMİR VALİSİ EROL AYYILDIZ: Volkswagen'in 1,3 milyar Euro'luk yatırımı Manisa kadar İzmir'e de büyük katkı ve destek sağlayacak. Volkswagen gibi bir devin Manisa'ya gelmesi ve tercih etmesi, İzmir için de büyük şans ve büyük moral kaynağıdır.



MANİSA VALİSİ AHMET DENİZ: Fabrikalarının bulunduğu şehirlere büyük bir katma değer katan şirketin Manisa'ya da önemli yararları olacağı kesin. Öncelikle istihdam konusunda olumlu etkileri, yan sanayiye sağlayacağı iş imkanları önemlidir. Hayırlı olsun diyorum.



EGE İHRACATÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI AYBERK ALOĞLU: Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa milletvekilleri ve Bilim Sanayi Teknoloji Komisyonu üyelerine teşekkür ederiz. Üretim ve dış ticaret açısından kıymetli bir yatırım. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın reklam değerini artıracaktır.



TÜMSİAD MANİSA ŞUBE BAŞKANI İRFAN DİNÇER: İstihdam konusunda olumlu etkileri, yan sanayiye sağlayacağı iş imkanları, konut ihtiyacı sonucunda inşaat ve emlak sektörüne yapacağı destekle Volkswagen'in kısa sürede Manisa'da varlığını hissettiren bir değer olacağına inanıyoruz.



TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALPER KANCA: Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun yıllara uzanan bir yatırım yapması, bugüne kadar Türkiye'ye çekinceli ve mesafeli bakan birçok firmayı da ülkemize çekecek. Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmalar vardı. Volkswagen'in yatırımı ile birlikte rüzgar yön değiştirecek.