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Bakan Albayrak'tan Finansman Paketi açıklaması

Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

04.10.2019, 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,14:14

, " ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.


Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.

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