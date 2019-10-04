Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen grubuna ait MAN Türkiye A.Ş. nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildiğini ve burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla, 700 kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen milli gün resepsiyonuna katılan Bakan Varank, Peter Altmaier ile yaptıkları görüşmede, Yapay Zeka Konferansının ikincisini önümüzdeki sene Türkiye'de gerçekleştirmek konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Berlin'de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut çıktılara ev sahipliği yapacağına inandığını ifade eden Varank, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurguladı. Varank,"Tam üyelik müzakerelerine tekrar hız kazandırılması, vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncellemesi konusunda, AB Dönem Başkanlığını üstlendiğinde Almanya'dan güçlü destek bekliyoruz" dedi.



ANKARA