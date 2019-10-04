Volkswagen'in yatırımı Manisa ve çevre ilçelerde ev fiyatlarını uçurdu!

Volkswagen'in merakla beklenen Türkiye yatırımının ardından fabrika kurulacak olan Manisa'da ev fiyatları uçtu. Ev fiyatlarının neredeyse İstanbul ile yarıştığı bölgede, kiralık evlere de yoğun ilgi var. Bir daire için günde 35-40 kişinin aradığını dile getiren bölgedeki gayrimenkul uzmanları, konutta fabrika kararı ile fiyat artışlarının yaşandığını, arazi tarafında ise temelin atılmasının beklendiğini ifade ediyor.

Aylardır konuşulan 1,3 milyar euroluk Volkswagen yatırımının yapılacağı ülke kesin olarak belli oldu.

Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yer konusunda Manisa'yı işaret etmesinin ardından Volkswagen yetkilileri arazi bakmak için sahaya inerken, dev yatırımda beklenen resmi adım ise geçtiğimiz günlerde atıldı.

BEKLENEN ŞİRKET KURULDU

Alman otomotiv devi, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurduğunu duyurdu. Şirketin merkez adresi ise KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa oldu.



İLK ETAPTA 5 BİN ÇALIŞAN

1,3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karok, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.

BÖLGEDE VOLKSWAGEN HEYECANI!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türk parası ile 9 milyar gibi bir rakama tekabül eden dev yatırım, gündeme geldiği günden bu yana bölge halkı arasında da büyük heyecana yol açmış durumda. Hem binlerce kişiye iş kapısı açacak hem de bölgeye her anlamda ciddi katkı sağlayacak yatırımın resmileşmesi ile özellikle gayrimenkul tarafında yaşanan hareketlilik de hız kazandı.

Öyle ki, daha fabrikanın temeli atılmadan gayrimenkulünün fiyatını arttırmaya başlayan da var, satışa çıkardığı yerini yatırımın hayata geçirileceği güne kadar bekleten de...



7 BİN 500 TL'LİK MAAŞ HAYALİ

Bu arada vatandaşlar arasında verilecek maaşlara ilişkin de bir fikir oluşmuş durumda. Alman otomotiv devinin yurt dışı fabrikalarındaki 1000-1200 avro maaş ortalamalarını göz önünde bulundurarak aynı şartların Türkiye'de de geçerli olacağını düşünen vatandaş, aylık 7 bin 500 bin TL'ye kadar çıkacak maaşın da hayalini kurmaya başlamış bile.

DEVLER LİGİ GİBİ: İLK 500'DEN 20 FİRMA

Fabrikanın da yer alacağı, 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi adeta devler ligi gibi. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 20'si Manisa OSB içerisinde yer alıyor. Bunlar arasında Vestel, Erdemir Çelik ve Bosch gibi alanında öne çıkmış şirketler de bulunuyor.

1 MİLYONA SATILIK, 3 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE

Hal böyle olunca OSB bünyesinde çalışan 60 binden fazla kişi bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını İstanbul ile eşdeğer seviyeye çoktan çıkarmış durumda.

Manisa OSB civarında satılık arazi ise yok denecek kadar az. Satışta olanlar için istenen m2 fiyatları ise bin TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar tırmanıyor. Konut tarafında da fiyatlar bölgenin en güzide bölgesi olarak da bilinen Güzelyurt'ta yerine göre milyon TL'ler ile ifade ediliyor. Kira noktasında ise inanılır gibi değil ama rakam 3 bin TL bandına kadar çıkıyor.

BİR EV İÇİN 40 KİŞİ ARIYOR

Gayrimenkul Uzmanı Yener Kanteper, ''Arçelik, Vestel gibi çok sayıda büyük markanın üretim tesislerinin burada olması itibariyle bölge zaten ciddi anlamda ilgi çeken bir lokasyon olarka öne çıkıyordu. Volkswagen yatırımı ile bu ilgi mevcudun çok ama çok üzerine çıkacak. Bunun yansımalarını şimdiden kısmen de olsa hissetmeye başladık. Bölgedeki her bir daire için 35-40 kişi arıyor. Kiralar ise 3+1 daireler için 1800 ile 3 bin TL arasında değişiyor." dedi.

RAKAMLAR İKİYE KATLANIR

Kanteper, "Parası olanlar için tam yatırımlık bir bölge. Buraya yatırım yapanlar asla zarar etmez. İzmir'den buraya gelip ev alıp buradaki kira ile İzmir'de geçimini sağlayanlar var. Kaldı ki Volkswagen yatırımının hayata geçmesiyle rakamlar iki katına kadar çıkar diye tahmin ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

1+1'E YOĞUN TALEP VAR!

Gayrimenkul Uzmanı İlker Gündüz, ''Volkswagen'in yatırım kararı ile faizlerin 0,99'a inmesinin aynı döneme denk gelmesi yatırımcıların özellikle 1+1 konut tarafında ilgisini arttırdı. Çevre illerden yoğunlukla 1+1 için talep geliyor. Bunun nedeni de bu tip dairelerin eşyalı bir şekilde burada çalışacak kişilere rahatlıkla kiralanabilmesinden kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

ARAZİLER TÜKENDİ, SAHİPLERi İSE BEKLEMEDE

Gündüz, "1+1 daireler satılık da havuzlu olması halinde 210 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kira tarafında ise 850 ile 1100 TL arasında değişiyor rakamlar. Arazi tarafında ise çoktan yerler kapıldı. O tarafta yatırımcılar beklemede. Arazi m2 fiyatları bölgede bin TL'den başlıyor." dedi.

TEMEL ATILMADAN FİYAT ARTTI

Gayrimenkul Uzmanı Ümit Atak ise şöyle değerlendirdi: ''Yatırım haberi gündeme geldiğinden beri vatandaşlar gayrimenkullerinin değerleneceğine yönelik hayaller kurmaya başladı. Daha fabrikanın temeli atılmadan 200 bin TL'lik evine 250 bin TL isteyen bile var şu anda"

4 BÖLGEDE FİYATLARI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

Volkswagen'in konuşulan yere fabrikasını kurması halinde özellikle 3'ü Manisa, biri İzmir olmak üzere 4 bölgedeki gayrimenkul piyasası bu yatırımdan büyük anlamda etki görecek. Bunlar Güzelyurt, Bozköy, 75. Yıl Mahallesi ve İzmir'in Bornova ilçesi. Buralarda fiyatlar ciddi şekilde artacak. Vestel'in fabrikasında çalışan çok sayıda beyaz yakalının Bornova ve Karşıyaka'da oturduğunu biliyoruz. Zaten Bornova, İzmir'in Manisa'ya en yakın ilçesi. İzmir-Manisa arası 15 dakika.''