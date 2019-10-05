‘İVME paketi üretim altyapısını geliştirecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı" ifadelerini kullandı.



9,5 MİLYAR KREDİ



İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi'nin sağladığı katkıların bulunduğu tabloya göre, 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti yüzde 83 artışla 9,5 milyar TL'ye, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 3,3 milyar TL'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos'tan bugüne yüzde 24 artışla 2,35 milyar TL'ye ulaştı.