  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > ‘İVME paketi üretim altyapısını geliştirecek’

paketi üretim altyapısını geliştirecek’

‘İVME paketi üretim altyapısını geliştirecek’
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Hazine ve Maliye Bakanı , İleri, Verimli, Milli Endüstri () 'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı" ifadelerini kullandı.

9,5 MİLYAR KREDİ

İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi'nin sağladığı katkıların bulunduğu tabloya göre, 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti yüzde 83 artışla 9,5 milyar TL'ye, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 3,3 milyar TL'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos'tan bugüne yüzde 24 artışla 2,35 milyar TL'ye ulaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İVME paketi üretim altyapısını geliştirecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN