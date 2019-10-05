Üniformanın kraliçeleri

Soma’daki maden faciasının ardından madenci eşleri için kurulan kadın kooperatifi, üniforma üretiminde dünyaya açıldı. Somalı kadınların diktiği üniformalar, dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor

Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının ardından, Somalı madenci eşleri için harekete geçildi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Soma Belediyesi desteğiyle Soma'da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kadınlar için kurulan kooperatifin daha aktif olması ve kadınlara iş imkanı sağlaması için kendisi de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği(KAGİDER) üyesi olan iş insanı Rana Tülin Yazıcı, kadınları üniforma sektörüne yönlendirdi.



BÜYÜK BİR UMUT OLDU



Dressbest firmasının sahibi olan Rana Tülin Yazıcı, dünyanın birçok noktasına gönderilen iş üniformalarının bir kısmını bu sayede Somalı kadınlara yaptırmaya başladı ve kooperatif kadınlar için de büyük bir umut oldu.



SIFIR HATALI İŞ YAPILIYOR



Soma'da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurşen Karakaş, başarı hikayelerinin Soma faciasının ardından başladığını söyledi. Kooperatifin 2016 yılının başında kurulduğunu anlatan Karakaş, "KAGİDER tarafından Soma Belediyesi'nin de desteği ile işsiz kalan madenci eşlerine istihdam sağlanması amacıyla hayata geçirildi. Önce 400 kadına el beceresi, bilgisayar, dikiş eğitim verildi. Firmaların talepleri üzerine siparişler almaya başladık, kurumsal hediyelik eşyalar yaptık. Rana Tülin Yazıcı, kadınların üretiminin daha kalıcı olması için dikiş atölyesi kurdu. Kadınlarımız sıfır hatalı işler yapıyorlar. Ürünler çoğunlukla Suudi Arabistan, Dubai, Fransa, İspanya gibi ülkelere gönderiliyor" açıklamasını yaptı.



KADINLAR GURUR DUYUYOR



Yaklaşık 30 bin üniforma diktiklerini dile getiren Nurşen Karakaş, "Bir şeyler yaptığımızı görmek, yaptıklarımızın dünyanın farklı noktalarında kullanılması bize gurur veriyor" dedi. Yurtdışına ihraç edilen üniformaların yanı sıra yeni müşteriler de kazanmaya çalışan kadınlar, Soma Belediyesi çalışanlarının, özel sektör firmalarının üniformalarını da dikti. Nurşen Karakaş, "Mercedes, Philip Morris, Beymen gibi büyük firmalara çantalar, tasarım ürünleri yaptık. Kadınları da iş sahibi yapmış olduk" dedi. Atölyede çalışan 39 yaşındaki Nursel Saygılı da daha önce hiç çalışmadığını belirterek, "Burada çalışmak bana çok iyi geldi. Bu mutluluğu anlatamam" diye konuştu.