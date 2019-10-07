Bu adalar satılık

Marmaris’teki Karaca Adası 210 milyon TL, Ayvalık’taki Çiçek Adası ise 115 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Üzerinde 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası’na günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina yapılabilecek

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında bulunan 316 bin metrekarelik Karaca Adası, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Metrekare fiyatı 665 TL olarak belirlenen adanın toplam fiyatı ise 210 milyon TL olarak açıklandı. 22 Eylül'de verilen ilanda, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

OTEL İÇİN ALMIŞTI

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Karaca Adası'nın 1980 yılında ABD'de yaşayan bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, adanın 1983 yılında birinci derece sit alanı ilan edildiğini aktararak, "Sahibi yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf" diye konuştu. Sahibinin yatırım yapamadığı için zarara uğradığını anlatan Özcan, "Ada aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunuyor. 4 koyu bulunuyor. Toplam 316 dönüm tapu tescili var. Yine 65 dönüm orman kullanım alanı var. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare" dedi.



Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası da 15 Eylül'de internet üzerinden satışa çıkarıldı.

KONUMU ÇOK İYİ

İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Çiçek Adası, Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında bulunuyor. Karaya 230 metre mesafede, 267 bin metrekare alana sahip Çiçek Adası, 115 milyon liraya satışa çıkarıldı. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkaleİzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Ada, Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumunda.



ZENGİNLER İLGİ GÖSTERİYOR

EGE ve Akdeniz'de bir çok ada ve koy sahipleri tarafından satışa çıkarıldı. Ünlü isimlerden Rahmi Koç Marmara Denizi'nde Tuzla açıklarındaki bir adanın, Belma Simavi Fethiye- Göcek'teki Domuz Adası'nın, Ali Dinçkök Kınalıada yakınlarındaki Kaşık Adası'nın, Ali Ağaoğlu da Marmaris'teki çiftlik Adası'nın sahibi. Bodrum Gündoğan Koyu'nun hemen karşısındaki Apostrol Adası da, Ömer Dinçkök'ün. Daha önce Uzan ailesine ait olan ve TMSF tarafından 2005'te satışa çıkarılan Zeytin Adası'nı ise 15 milyon 250 bin liraya Ahmet Nazif Zorlu satın almıştı. Bodrum'a 9 mil uzaklıktaki Gökova açıklarında bulunan Kıstak Adası da yaklaşık 10 yıl önce Golden Royale uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi aracılığıyla satılmıştı.



RUS MİLYARDER İDDİASI

DAHA önce de satışa çıkarıldığı açıklanan Çiçek Adası, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Zaman zaman Çiçek adasına taliplerin çıktığı ve araştırma yaptığı iddia edilen adayı, sık sık Ege'nin eşsiz koylarına gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in alacağı söylentisi de çıktı. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

ADEM ÜLKER