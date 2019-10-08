Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık %4 maliyetle kredi kullandıracaklarını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık %4 maliyetle kredi kullandıracaklarını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Poyraz, tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirterek "Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklara yıllık %4 maliyetle kredi kullandırıyoruz. Öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz" dedi.

YÜZDE 4 MALİYETLE KREDİ

İndirimli kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca istenen kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Fahrettin Poyraz, 50 kilogramlık çuvaldaki bütün hayvan yemi çeşitlerinde de 8 liralık indirime gittiklerini aktararak, "Farklı fiyattaki farklı ürünlere de indirim oranı farklı yansıdı. Yüzde 15'e varan düşüş gerçekleşti" ifadelerini kullandı.