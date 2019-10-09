Altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü mü? soruları altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altının, kültürümüzde de önemli bir yeri var. Özellikle düğün zamanlarında fiyatları daha da çok araştırılan altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 9 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 280,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281 liradan, bin 850 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 871 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 808 liradan alınan tam altın bin 828 liradan, 904 liradan alınan yarım altın 914 liradan ve 452 liradan alınan çeyrek altın 457 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 9 Ekim Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 282,82 TL

SATIŞ: 282,87 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 448,97 TL

SATIŞ: 459,14 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 895,13 TL

SATIŞ: 918,28 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.795,87 TL

SATIŞ: 1.830,94 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.860,00 TL

SATIŞ: 1.888,00 TL