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? Euro ne kadar? 9 Ekim Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Ekim Çarşamba döviz kuru...

09.10.2019, 09:23

? Euro düştü mü? soruları yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 9 Ekim Çarşamba ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba döviz kuru...

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