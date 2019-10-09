Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro düştü mü? soruları döviz yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 9 Ekim Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar yükselişte mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba döviz kuru...
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