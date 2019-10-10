Göç veren ilçenin kaderi tekstil yatırımıyla değişti

Döneminin en büyük sanayi kuruluşları arasında gösterilen Kula Mensucat'ın 1951'de İzmir'e taşınmasından sonra düzenli göç verir duruma gelen Manisa'nın Kula ilçesinde nüfus, geçen yıl yapılan tekstil fabrikası yatırımının ardından ilk kez artış gösterdi.

Bölge halkının büyük kısmına istihdam sağlayan Kula Mensucat'ın İzmir'e taşınmasıyla birlikte başlayan işsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle yıllardır göç veren ilçenin kaderi, yine bir tekstil yatırımıyla değişti.

Kula Belediyesi, depo amaçlı yaptığı 11 bin metrekare kapalı alana sahip binayı 15 ay önce Akar Tekstil'e kiraladı.