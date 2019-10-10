Tarımda 182 projeye 200 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacak 182 projenin onaylandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 2. grubunda destek almaya hak kazanan ve 200 milyon liralık hibe sağlanacak 182 projenin onaylandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresinden açıklandığını ifade etti.