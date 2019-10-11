175 ülkenin havlu ve bornozu Denizli’den

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'den dünyaya ihraç edilen havlunun yüzde 70'inin, bornozun ise yüzde 63'ünün şehirlerinde üretildiğini söyledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'den dünyaya ihraç edilen havlunun yüzde 70'inin, bornozun ise yüzde 63'ünün şehirlerinde üretildiğini söyledi. Denizli'den 175 ülkeye 2 bin 400 çeşit ürün ihracatının yapıldığına dikkat çeken DTO Başkanı Erdoğan, "Geçen yıl, ihracatımız 3 milyar 370 bin 191 dolardı. Ürünlerimizin yüzde 58'ini AB ülkelerine gönderiyoruz. İlimizde ev tekstili ve konfeksiyon sanayi, mermer ve traverten üretimi, metal ve kablo, gıda, deri, cam ve kâğıt sektörlerinde üretim yapılıyor" dedi. Tekstil ve konfeksiyonda kadın istihdamında Denizli'nin ülke ortalamasının da üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 28,2; Denizli'mizde ise bu oran yüzde 33,5" dedi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da, "Birliğimizin Eylül ayındaki toplam ihracatının, 69 milyon 679 bin 719 dolar ile yaklaşık yüzde 33,10'unu bornoz-sabahlık, havlu-mutfak bezleri ve çarşafnevresim ürünleri oluşturuyor. İngiltere, Almanya ve ABD en büyük üç pazarımız" diye konuştu.

HASAN DURNA