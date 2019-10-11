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9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi

9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Aile, Çalışma ve , " 2019" kapsamında olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi. Selçuk, "2018'in Ocak- Eylül döneminde 863 bin 375'i özel sektör işyerlerinde olmak üzere 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" ifadelerini kullandı.

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