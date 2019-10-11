Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Ekim döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? merakla araştırılıyor. Elindeki dövizi bozdurmak isteyenler ya da döviz almayı düşünenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 11 Ekim Cuma döviz kuru...