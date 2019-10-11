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Kırmızı et fiyatında artış olmayacak’

Kırmızı et fiyatında artış olmayacak’
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete yapılacağı yönündeki söylemlerin sektöre zarar verdiğini belirterek, "Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak." dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki söylemlerin sektöre zarar verdiğini belirterek, "Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak." dedi. Kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları "spekülatörlük" olarak nitelendiren Yardımcı, "Türkiye'de şu anda et sıkıntısı yok. Neye istinaden 'yüzde 20 zam yapılacak' diye açıklama yapılıyor. Ete zam yapılmayacak" dedi. Yardımcı, kışın köylerden hayvan az indirildiği için 50 kuruş-1 lira zam gelebildiğini dile getirdi.

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