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ile anlaşma imzalayacağız

Azerbaycan ile anlaşma imzalayacağız
Giriş Tarihi: 12.10.2019

ve Devlet Gümrük Komitesi Başkanı bakanlıktaki törende " ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı" nı imzaladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev bakanlıktaki törende "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı" nı imzaladı. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 14-15 Ekim'de Türk Konseyi Zirvesi'nin Azerbaycan'da toplanacağını dile getirerek, bu vesileyle Azerbaycan ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamayı öngördüklerini bildirdi. Geçen yılın küresel ekonomi için zor bir yıl olduğunu, 2019'u ise bir dengelenme süreci olarak gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"İhracatımızın hem Türkiye'nin cari dengesine katkı hem de Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasına gayret edeceğiz. 2018'de net ihracatımızın büyümeye katkısı 4,2 puan olmuştur."

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