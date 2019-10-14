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‘Kadın isterse her işi başarır’

‘Kadın isterse her işi başarır’
Giriş Tarihi: 14.10.2019

İncirliova'da yaşayan , eşinin işleri iyi gitmediği için dükkanda eşine yardım etmeye başladı. İşi öğrenen Öztürk, daha sonra mikro kredi alarak işini büyüttü.

AYDIN İncirliova'da yaşayan Fatma Öztürk, eşinin işleri iyi gitmediği için dükkanda eşine yardım etmeye başladı. İşi öğrenen Öztürk, daha sonra mikro kredi alarak işini büyüttü. Toptancılığa başlayan eşinden dükkanı devralan Öztürk, ev hanımlığından iş kadınlığına adım attı.

ÜRETİME KATILSINLAR
Kadınların çalışma hayatında her zaman yer alması gerektiğini dile getiren Öztürk, "Ev hanımıydım, iş kadını oldum. Evde oturmak, artık bana çok zor geliyor. Tabi yaptığım işle aileme ekonomik anlamda da destekte bulunduğum için çok mutluyum. Çalışma hayatına girerek hem ekonomik özgürlüğüme kavuştum hem çevremi genişlettim hem de kendimi daha kolay ifade eder hale geldim. Kadınlar istedikten sonra her işi başarır. Kadınları üretime katılmaya davet ediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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