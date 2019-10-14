Türkiye savunmada altın çağını yaşıyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından silah ambargosu kararı alan ülkelere “yerli ve milli” dev adımlarla yanıt vermeye devam ediyor. 5 ylılık dönemde Altay tankı, İHA sayısı artırılacak, 26.9 milyar dolarlık ciro hedefine ulaşılacak

Türkiye, terör hedeflerini yok etmek, bölgeye barış getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından silah ambargosu kararı alan ülkelere "yerli ve milli" dev adımlarla yanıt vermeye devam ediyor. Türk savunma sanayisi "altın çağını" yaşarken, yerli ve milli olarak tankından helikopterine, silahından korvetine kadar tüm savunma ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak. Hükümet, Kalkınma Planı'nda savunma sanayiini öncelikli gelişme alanı olarak belirledi. Türkiye, beş yıllık dönemde farklı harekât ihtiyaçlarına göre üretimden Altay Tankı'nın envantere kazandırılmasına, savunma sanayi okullarının açılmasından İHA sayısının artırılmasına kadar tarihi adımlara sahne olacak.

MİLLİ TEKNOLOJİLER

Meclis'e sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda savunma sanayisine yönelik hedeflere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak temel amaç olacak. ABD başta olmak üzere birçok ülkenin para ile bile satmadığı başta insansız hava araçları olmak üzere pek çok askeri araç ve mühimmat Barış Harekâtı'nda da terörle mücadelede aktif şekilde kullanılıyor.



10 DEV ADIM DAHA

PLAN döneminde, yaşama geçirilecek 10 önemli adım şöyle: ■ Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak. Farklı harekât ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecek.



DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

■ Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Savunma sanayisi ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacak. ■ Plan döneminde Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak. Envanterdeki insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak. İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimatı yapılacak. ■ Yerlileştirme Yol Haritası belirlenerek uygulanacak ve savunma sanayisi yerlilik oranı artırılacak. ■ Geçen yıl 6.7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosu 26.9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracat 10.2 milyar dolara çıkarılacak. Aynı dönemde savunma sanayindeki istihdam sayısı 45 binden 80 bine çıkarılacak. ■ Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı da 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak. ■ Savunma sanayisine yönelik okullar açılacak. Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitim verilecek. ■ Başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak.



FİRMALARA DESTEK

■ Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak. ■ Savunma sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler dâhil tüm firmalara yönelik finansal destek verilecek. Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak.