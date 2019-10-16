Altın fiyatları ne kadar? 16 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? merakla araştırılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 16 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 281,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282 liradan, bin 857 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 878 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 815 liradan alınan tam altın bin 835 liradan, 907 liradan alınan yarım altın 917 liradan ve 454 liradan alınan çeyrek altın 459 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Ekim Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 282,74 TL

SATIŞ: 282,79 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 450,21 TL

SATIŞ: 460,41 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 897,61 TL

SATIŞ: 920,82 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.800,85 TL

SATIŞ: 1.836,01 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.865,00 TL

SATIŞ: 1.893,00 TL