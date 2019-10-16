Konut stoklarında erime hız kazandı

Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı Eylül’de yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti

Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü. 'REIDIN- GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Eylül 2019 sonuçlarına göre, Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet kullanımı ise yüzde 22 oranında kaydedildi. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5'inin yabancılara yapıldığı Eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal oranda azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında arttı.



FAİZİN ETKİSİYLE



GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir. Aynı zamanda Eylül ayı stok erime hızının, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, markalı konut projelerinde satışların yüzde 5.32'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların tercih edildiğini ifade etti.



PEŞİNAT VE BANKA KREDİSİNDE ARTIŞ



Markalı projelerin satışlarında Eylül ayında peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 olması dikkat çekti. Ağustos'ta peşinat kullanımı yüzde 41, senet kullanımı yüzde 44, banka kredisi kullanımı ise yüzde 15 olmuştu. Ağustos'ta stok erime hızı yüzde 3.18'di. Eylül'de satılan konutların yüzde 76'sı bitmiş, yüzde 24'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.



SATIŞLARDA YÜKSELİŞ VAR



İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, stoklardaki azalmanın önemine dikkat çekerek, "Faizlerin düşmesinin ardından yapılan kampanyaların da etkisiyle konut sektöründeki satış oranlarında önemli artışlar olduğu görülüyor. Son zamanlarda stok fazlası konutlar faizlerin düşmesiyle birlikte önemli oranda eridi" diye konuştu.