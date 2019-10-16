VESTEL’den İyi Tasarım çalıştayı

VESTEL, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştirecek.

VESTEL, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştirecek. 17-18 Ekim'de yapılacak What happens NEXT? adlı çalıştayda Vestel, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularına odaklanacak. Etkinlik bu yıl "Döngü" temasıyla tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunan grupları bir araya getirecek. Çalıştay Vestel'in ürünleri paketlemek için kullandığı ambalajların, ikinci bir kullanım için yeniden tasarlanması etrafında şekillenecek.