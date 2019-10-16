  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > VESTEL’den İyi Tasarım çalıştayı

’den İyi Tasarım çalıştayı

VESTEL’den İyi Tasarım çalıştayı
Giriş Tarihi: 16.10.2019

, ve tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design kapsamında çalıştay gerçekleştirecek.

VESTEL, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek İyi Tasarım/Good Design İzmir kapsamında çalıştay gerçekleştirecek. 17-18 Ekim'de yapılacak What happens NEXT? adlı çalıştayda Vestel, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularına odaklanacak. Etkinlik bu yıl "Döngü" temasıyla tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunan grupları bir araya getirecek. Çalıştay Vestel'in ürünleri paketlemek için kullandığı ambalajların, ikinci bir kullanım için yeniden tasarlanması etrafında şekillenecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VESTEL’den İyi Tasarım çalıştayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN