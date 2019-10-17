Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Ekim Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 17 Ekim Perşembe döviz kuru...