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‘Yatırım ortamına etkisi sınırlı

‘Yatırım ortamına etkisi sınırlı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı , 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'nın Türkiye'nin uzun dönem yatırım ortamına etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin uzun dönem yatırım ortamına etkisinin sınırlı olacağını söyledi. Ermut, "Yatırımcılara, Türkiye'nin şu ana kadar bu tip krizlerde gösterdiği performansın bunun en büyük ispatı olduğunu söylüyoruz. Haklı davamızı daha iyi anlattıkça, aynı zamanda operasyonun pozitif sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, Türkiye'nin aleyhine çıkan sesler yavaş yavaş kesilecektir diye umuyorum. Bunların yatırım ortamına olası etkileriyle ilgili endişeler azalacaktır." diye konuştu.

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