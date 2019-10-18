  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Mahkemeden flaş Booking.com kararı!

Mahkemeden flaş Booking.com kararı!

Mahkemeden flaş Booking.com kararı!

18.10.2019, 12:03

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin () açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahkemeden flaş Booking.com kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN