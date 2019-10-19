D&R yeni mağazasını açtı

İstanbul Otoyolu’nun hizmete girmesi ve ekonomideki olumlu gelişmelerle cazibe merkezi haline gelen İzmir’e yatırımlar sürüyor. Dün de Rönesans Gayrimenkul tarafından yapılan alışveriş ve yaşam merkezi Hilltown Karşıyaka, muhteşem bir törenle kapılarını açtı.

Kültür, sanat ve eğlence dünyasının yeniliklerini tek çatı altında birleştiren D&R, Türkiye genelindeki 210'uncu, İzmir'deki 13. mağazasını Karşıyaka'daki Hilltown Alışveriş Merkezi'nde açtı. "Sis ve Gece", "Patasana" ve "Başkomser Nevzat" romanlarının yazarı Ahmet Ümit'in de katıldığı yeni mağaza açılışına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleri ile ziyaretçilerini buluşturan D&R, mağaza sayısına bir yenisini daha ekledi. Hilltown Karşıyaka AVM'de kapılarını açan D&R mağazasının açılış kurdelesini ise ünlü yazar Ahmet Ümit ve yöneticiler kesti. Açılışın ardından vatandaşlar D&R'ın Türkiye genelindeki 210'uncu şubesini gezme fırsatı bulurken, ünlü yazar Ümit de hayranları ile fotoğraf çektirdi. Ümit, İzmir'e yeni bir D&R mağazasının daha kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. D&R, yeni mağazasında 30 bin çeşit kitap ve çok özel kampanyalarla müşterilerine hizmet verecek. Okuyan ve dinleyen bir toplumun oluşumuna katkıda bulunan D&R, konuklarını ortak bir platformda bir araya getirerek hayatın her anını zenginleştiren bir dünya sunuyor.

HİLLTOWN AVM KARŞIYAKA'DA HİZMETE GİRDİ



Prestijli markaları, seçkin lezzet noktaları ve çocuklara yönelik özel alanlarıyla 7'den 70'e herkes için kesintisiz yaşamın merkezi olacak Hilltown Karşıyaka, büyük açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen Hilltown Karşıyaka AVM'nin açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve davetliler katıldı.





TAVUK DÜNYASI'NDAN İZMİR'E 12'NCİ ŞUBE

Uluslararası ödüllere ve birbirinden farklı lezzete sahip Tavuk Dünyası, İzmir'deki 12'inci şubesini Karşıyaka'daki Hilltown AVM'de açtı. Açılan yeni restorana vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "İzmir'e ilk yatırımımız 2012 yılında Optimum AVM'de açtığımız restoranımız olmuştu. İzmirli konuklarımızı şimdi de Hilltown AVM'de kapılarını açan yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. İzmir'deki restoranlarımızda her ay yaklaşık 120 bin konuğumuzu ağırlıyoruz. İzmir yatırımlarımız açısından önemli bir şehir, çünkü konuklar kadar yatırımcılardan da markamıza ciddi bir ilgi var. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdürerek yeni şubelerimizi açacağız" dedi. Hilltown AVM'de hizmete giren şubesiyle birlikte Tavuk Dünyası, AVM restoranlarının sayısını 148'e Türkiye'deki toplam şube sayısını ise 50 şehirde 203'e taşımış oldu.





CARREFOURSA EFSANESİ ŞEHRE GERİ DÖNDÜ



Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, açılışını gerçekleştirdiği Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper ile 4 bin 500 metrekare alan üzerinde taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ve Lezzet Arası restoranıyla keyifli bir alışveriş imkânı sunuyor. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefour- SA, "Yeni Nesil Market" anlayışını İzmir'in yeni alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka'ya getirerek yepyeni hipermarketini müşterileriyle buluşturdu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı'nın katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu. Kartallıoğlu, "CarrefourSA efsanesini yeniden Karşıyaka'ya getirdik" dedi.

METİN BURMALI